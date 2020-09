Pewne jest tylko to, że Paweł Pyś zmarł. Narzeczona prowadzi prywatne śledztwo

"Najbardziej to mi Ciebie szkoda". Tak pisał do narzeczonej Paweł Pyś w niedzielę, 3 maja. Dołączył zdjęcie przyszpitalnej kaplicy. Na co dzień nie był gorliwym katolikiem. Tego dnia jednak spotkał się z księdzem. Dał mu 50 zł i poprosił, by się za niego pomodlił. – Nigdy wcześniej go nie widziałem, od rodziny wiem, że mieszkał w okolicy. Wpadł na chwilę, powiedział o swojej prośbie i wybiegł. Wyglądał, jakby się czegoś obawiał – mówi ks. Stanisław Nazarczuk, kapelan Szpitala Niepublicznego w Zamościu.