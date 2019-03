Petru skazany na Schetynę? "Może zostać sam". Wszystko zależy od Schmidt i Scheuring-Wielgus

Współtworzona przez pięć partii opozycyjnych Koalicja Europejska oficjalnie zarejestrowała komitet wyborczy. Wśród nich nie ma partii Teraz! Ryszarda Petru. Z dwóch różnych list wyborczych mogą startować dwie inne liderki Teraz! – Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt.

Dziś były lider Nowoczesnej szuka porozumienia ze swoją dawną rywalką Katarzyną Lubnauer (bez skutku), a media spekulują, że już wkrótce Petru może dołączyć do... Platformy Obywatelskiej.

– To prawda? Bo przewodniczący Petru oficjalnie zaprzecza... – pytamy posłankę partii "Teraz!" Joannę Schmidt .

– Skoro Ryszard tak mówi, to tak jest – uśmiecha się nasza rozmówczyni.

Wszyscy chcą do Platformy

– Ryszard Petru niedawno chciał do was dołączyć...

– A kto nie chciałby do nas dołączyć? – uśmiecha się polityk. – Dziś wszyscy chcą dołączyć do Platformy!

Ale Petru nie chciał przejść do Platformy. Twierdził, że "Platforma jest partią konserwatywno-ludową, za mało ukierunkowaną na przedsiębiorczość", a dowodem na to jest "chociażby skok na OFE czy utrudnienia dla firm wprowadzone za czasów, gdy ministrem finansów był Jacek Rostowski". – Poza tym PO jest światopoglądowo bardzo konserwatywna, a ja szukam rozwiązania, które byłoby bardziej uniwersalne – tłumaczył Petru.

Zmienne nastroje

– Petru mógłby wystartować z waszych list w wyborach do PE? – pytamy.

– On sam chyba tego nie chce.

Według naszych informacji Joanna Schmidt była brana pod uwagę we wstępnych negocjacjach dotyczących listy do europarlamentu w Wielkopolsce. Ponoć wciąż drzwi do Koalicji Europejskiej nie są dla niej zamknięte, pomimo fiaska rozmów Schetyny z Petru.