Petro Poroszenko: za pięć lat Ukraina wejdzie do NATO

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wierzy, że jego kraj już niedługo otrzyma pozytywną decyzję w sprawie przyznania mu członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. - To całkiem realne - zapewniał na antenie telewizji Ukraina.

- Członkostwo w NATO to bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo na zewnętrznych granicach, to polityczno-dyplomatyczny sposób odbudowy suwerenności i terytorialnej integralności naszego państwa, a dla zwykłego obywatela to m.in. też bezpieczeństwo na ulicach - tłumaczył Poroszenko.