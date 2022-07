Peru walczy z nową falą COVID. Wrócił obowiązek noszenia maseczek

Peru wraca do obowiązkowego noszenia maseczek w obliczu czwartej fali COVID. Na przestrzeni ostatnich tygodni regularnie rośnie liczba potwierdzonych przypadków, co skłoniło rząd do powrotu do obostrzeń. Minister zdrowia Jorge Lopez Pena powiedział na konferencji prasowej, że maseczki będą obowiązkowe zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Wszystko jest wynikiem wzrostu zakażeń, które przekroczyło już 5 proc. Przybywa również ludzi, którzy w obawie o zarażenie szczepią się po raz pierwszy lub przyjmują dodatkową dawkę szczepionki. Wcześniej w Peru zniesiono obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz, dlatego część społeczeństwa niechętnie przyjęła najnowsze informacje przekazane przez Ministerstwo Zdrowia.