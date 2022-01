Personel Johnsona miał imprezować na dzień przed pogrzebem księcia Filipa

Pogrzeb księcia Filipa według ścisłych restrykcji.

Dziennikarze zwrócili szczególną uwagę na kontekst opisywanych wydarzeń. W dzień po imprezie odbył się pogrzeb księcia Filipa, podczas którego dopełniono wszelkich starań, by nie zostały złamane żadne z obowiązujących obostrzeń. Rodzina królewska była zmuszona do ograniczenia liczby uczestników uroczystości do 30 osób, a 95-letnia królowa Elżbieta samotnie żegnała męża w kaplicy zamku w Windsorze.