Perseidy 2019 - noc spadających gwiazd. Sprawdź, kiedy będziemy mogli podziwiać to niezwykłe zjawisko astronomiczne i w którą noc zobaczymy najwięcej meteorów

Perseidy 2019 – noc spadających gwiazd będziemy mogli podziwiać już niebawem. Sprawdź, kiedy dokładnie nastąpi to niezwykłe zjawisko astronomiczne i w jaką noc zaobserwujemy najwięcej meteorów.

Perseidy 2019 – noc spadających gwiazd

Wiadomo, że Perseidy stanowią jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów. To niezwykłe zjawisko będzie można obserwować już niebawem, a ich maksymalna liczba ma pojawić się na niebie w dniach od 11 do 14 sierpnia. Szacuje się, że w szczytowym momencie zwanym apogeum, będzie można zauważyć nawet 110 zdarzeń na każdą godzinę obserwacji. Innymi słowy, w ciągu jednej godziny na nieboskłonie zobaczymy 110 meteorytów spalających się w atmosferze.

Perseidy 2019 – kiedy zobaczymy najwięcej meteorów?

W tym roku maksimum roju Perseidów, czyli apogeum, wypadnie w noc z 12 na 13 sierpnia (poniedziałek i wtorek). To zjawisko będzie wówczas szczególnie warte obserwacji, gdyż w atmosferze może się spalić nawet 180 meteorów. Dobre warunki do obserwacji Perseidów również w noc poprzedzającą apogeum (z 11 na 12 sierpnia) oraz następującą po niej (z 13 na 14 sierpnia). Przypominamy, że najlepiej obserwować deszcz spadających gwiazd w miejscu oddalonym od sztucznego światła. Najwięcej Perseidów będziemy wiec mogli zobaczyć poza miastem, choć nie oznacza, że miejskie warunki uniemożliwią oglądanie tego zjawiska. W tym roku maksimum natężenia roju wypada na dobę po nowiu Księżyca, czyli w jedną z najciemniejszych nocy w sierpniu, co dodatkowo poprawi widoczność meteorów.