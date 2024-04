Pełnomocnik Ziobry i umowy na prawie 1,5 mln zł. Ujawniamy tajemnicę resortu sprawiedliwości

Wirtualna Polska dotarła do wykazu niemal trzydziestu umów z lat 2016-2023 zawartych pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a kancelarią Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni lub adwokatem Maciejem Zaborowskim. Łącznie opiewają one na niemal 1,5 mln zł - dokładnie 1 463 835,03 zł (wszystkie kwoty w tekście to wartości brutto). W resorcie sprawiedliwości trwa szczegółowy audyt dotyczący wydatków, dlatego nie ma pewności, że to komplet umów zawartych z kancelarią lub adwokatem w tym okresie.