Pełnie Księżyca 2024. Kiedy wypadają? Jakie są ich zwyczajowe nazwy?

Poza występującymi cyklicznie nazwami, pełnia może nosić również miano Niebieskiego Księżyca. Określenie to jest jednak zarezerwowane wyłącznie dla pełni, występujących jako drugie w miesiącu. Nazwa ta wyróżnia się również tym, że nie pochodzi od określeń stosowanych przez dawne ludy - jej źródła należy szukać w angielskim idiomie "once in a Blue Moon" używanego do określenia czegoś, co ma miejsce bardzo rzadko.