Pełnia Księżyca styczeń 2023. Niebezpieczny, Wilczy Księżyc

Zwyczajowe nazwy pełni naturalnego satelity Ziemi nie należą do oficjalnej nomenklatury, jednak funkcjonują w życiu codziennym. Pierwsza w tym roku została nazwana przez rdzennych Amerykanów Wilczym Księżycem ze względu na aktywność wilków w okresie jej występowania. Wygłodniałe zwierzęta, w czasie pełni wyły do Księżyca - ówczesne ludy starały się więc ich unikać, by nie paść ofiarą cierpiących głód psowatych.