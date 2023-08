Pęknięta szyba w boeingu. Mogło dojść do katastrofy

Nie było chwili do stracenia

Boeing należący do linii lotniczych Atlas AIr leciał do Tokio, ale chwilę po starcie musiał zawrócić na lotnisko, z którego startował. Wszystko z powodu pękniętej szyby, która mogła doprowadzić do poważnego w konsekwencjach spadku ciśnienia. W takim przypadku awaryjne lądowanie jest obowiązkową procedurą i niezbędnym środkiem bezpieczeństwa.