Pędził ulicami Legnicy. Finał brawurowej jazdy nagrała kamera

Przez brawurę mógł doprowadzić do tragedii. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze często doprowadza do wypadków. Tak też było tym razem w Legnicy (woj. dolnośląskie), gdzie kamera monitoringu uchwyciła moment niebezpiecznego zdarzenia. Kierujący volkswagenem pędził ulicą i miał nadzieję, że zdąży wyprzedzić pojazd jadący przed nim. Tak się jednak nie stało i volkswagen przejechał po pasie zieleni, a następnie na mokrej nawierzchni wpadł w poślizg i uderzył w bandy bezpieczeństwa. Na szczęście volkswagen nie zahaczył dwóch innych osobówek, a jedynie przeleciał między nimi, zanim jeszcze doszło do uderzenia w bariery. Właścicielem auta okazał się 58-letni mężczyzna, który za swoje nieodpowiedzialne zachowanie otrzymał potężny mandat. "Kierujący pojazdem marki VW jadąc z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w krawężnik znajdujący się przy pasie zieleni rozdzielającym dwa pasy ruchu, a następnie wjechał w bariery energochłonne. Po przebadaniu kierowcy alkomatem okazało się, że jest trzeźwy. Na 58-letniego mieszkańca Legnicy nałożono mandat w wysokości 4 tysięcy złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 10 punktów karnych" - przekazała policja. Dodatkowo policjanci ustalili, że pojazd z wypadku nie był zarejestrowany i ubezpieczony. Ponadto auto miało założone tablice rejestracyjne należące do innego pojazdu. Mężczyzna odpowie za przestępstwo użycia tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.