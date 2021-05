Pedofilia w sieci. Jest zapowiedź zmian w prawie

Walka z pedofilią. Propozycja zmian

Błażej Kmieciak zaznaczył, że wśród propozycji komisji jest pomysł, by wprowadzić do kodeksu zapis o "przestępstwie naruszenia intymności dziecka". Chodzi o sytuację, gdy np. bez wiedzy dziecka są mu robione zdjęcia, które następnie trafiają do internetu.