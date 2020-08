Pedofilia w Kościele. Napisał list do dwóch biskupów. "Wnoszę, abyście złożyli swoje urzędy i oddali się do dyspozycji Franciszka"

List do dwóch biskupów ws. pedofilii w Kościele. Autor chce, by zrezygnowali

Teraz głos zabrał Robert Wiktor Fidura-Porycki, który jest członkiem Rady Fundacji Świętego Józefa, działającej przy episkopacie. Sam w przeszłości padł ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. Fidura-Porycki opublikował list, który został zaadresowany do abp. Skworca oraz obecnego ordynariusza tarnowskiego bp. Andrzeja Jeża.

"Wnoszę, abyście złożyli swoje urzędy i oddali się do dyspozycji Franciszka PP" - czytamy w liście. Autor dodał także łacińską sentencję: "Nemo iudex in causa sua", czyli "Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie".