Tarnów. Kolejne oświadczenie w kontrowersyjnej sprawie ks. Stanisława P. "Pokrętne"

"Pokrętne oświadczenie rzecznika Archidiecezji Katowickiej, wydane wczoraj wieczorem. To typowa 'ucieczka do przodu' przed dzisiejszą Konferencją Episkopatu w Częstochowie" - twierdzi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Rzecznik biskupa tarnowskiego ks. Ryszard St. Nowak stwierdził w nim, że przeprowadzona "analiza zarchiwizowanych danych" ujawniała "niedociągnięcia i zaniechania". Miały one dotyczyć m.in. sytuacji z 2002 r., gdy nie doprowadzono do końca sprawy pierwszego zgłoszenia przeciwko ks. Stanisławowi P.

Tarnów. Sprawa ks. Stanisława P. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski chce dojść prawdy

W nowym komunikacie rzecznik arcybiskupa katowickiego stwierdził z kolei, że "abp Wiktor Skworc wyraża ogromny żal i ubolewanie z powodu krzywdy wszystkich ofiar ks. Stanisława P.". I dodał, że jeśli chodzi o sprawę z 2002 r., to "bardzo krótki czas, jaki upłynął od promulgacji nowych przepisów i brak doświadczeń w dziedzinie ich stosowania mogły wpłynąć na podjętą ocenę sprawy".

We wcześniejszym wpisie ks. Isakowicz-Zaleski zarzucił abp. Skworcowi skierowanie ks. Stanisława P. do pełnienia posługi na Ukrainie, choć hierarcha kościelny mógł mieć już świadomość, że może tam dojść do kolejnych przypadków molestowania dzieci.