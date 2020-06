Koronawirus u biskupa archidiecezji katowickiej. Abp Wiktor Skworc na kwarantannie

"W najnowszym dokumencie z dnia 18 czerwca br., który został przesłany do parafii archidiecezji katowickiej, abp Skworc zachęcił do modlitwy w intencji wszystkich chorych i zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto po raz kolejny zwrócił się z apelem 'o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń sanitarnych'" - czytamy w przesłanym KAI w piątek komunikacie ks. dr. Wojtala.