Pedofilia w Kościele. List ofiary pedofilii do kard. Stanisława Dziwisza odnaleziony

Kardynał Stanisław Dziwisz w 2012 roku miał osobiście otrzymać list od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego , w którym zawarte zostały szczegóły sprawy ks. Jana Wodniaka. To głównie zeznanie Janusza Szymika, który jako dziecko był molestowany proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim. Mimo to były metropolita krakowski takiej sytuacji nie pamiętał i zaprzeczał istnieniu tego listu.

"Ksiądz Isakowicz-Zaleski w materialne prasowym podaje, że "21 kwietnia 2012 r. przyjechałem do krakowskiej kurii i wręczyłem do rąk własnych kard. Dziwiszowi dokumenty". Jest to błędna data [...] Po to archiwizuje się materiały, aby móc je wykorzystać w odpowiedzi na pytania. Pytanie jednak musi zawierać prawidłowe dane, inaczej pozoruje się sytuację, aby budować narrację o tym, że Kardynał coś ukrywa. Nie jest to jedyny podobny "przypadek" w sprawie abpa Stanisława Kardynała Dziwisza. Ksiądz Isakowicz-Zaleski w swoim blogu wskazał ten list, ale ma on datę 24 kwietnia 2012 r. i rzeczywiście po tej dacie taki list jest zarejestrowany w archiwum Kurii Krakowskiej" - czytamy w dokumencie przygotowanym przez dr. Michała Skwarzyńskiego, prawnika z Ordo Iuris.