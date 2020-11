Kardynał Stanisław Dziwisz odpiera zarzuty. "Na miłość Boską"

Kardynał podkreślił, że niektórzy z oskarżonych o molestowanie księży "zostali przez Kongregację wydaleni do stanu świeckiego, gdyż na to zasługiwali, a nawet niektórzy z nich podjęli pracę fizyczną". Dodał, że wszystkie postępowania najpierw toczyły się w archidiecezji krakowskiej, po czym były przekazywane do Watykanu, gdzie dokonywano rozstrzygnięć.