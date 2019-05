Pedofilia w Kościele i film Sekielskiego. Schetyna odpowiada Kaczyńskiemu

– Sprawa jest ważna, jest dramatyczna i ją po prostu trzeba rozwiązać bez względu na to, czy trwa jakaś kampania wyborcza, czy nie – mówił Grzegorz Schetyna o problemie pedofilii. Odniósł się tym samym do wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jak tłumaczył, "to kwestia nie tylko w mechanicznej zmianie Kodeksu karnego, to kwestia całości wyjaśnienia tych bulwersujący spraw w całej historii". – Uważam, że przede wszystkim to, co trzeba zmienić w Kodeksie karnym to nie jest straszyć i udawać podniesieniem zagrożenia więzieniem, ale przede wszystkim trzeba odpowiedzieć co z przedawnieniem. Te zbrodnie nie powinny podlegać przedawnieniu - i o tym chcemy rozmawiać i to chcemy wpisać – mówił lider PO.