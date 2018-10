PE przyjął rezolucję ws. zakazu działalności grup neofaszystowskich. Autorką Róża Thun

Parlament Europejski domaga się wprowadzenia zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich w państwach Unii Europejskiej. W przyjętej rezolucji wezwał państwa członkowskie UE do wprowadzenia zakazu ich działalności. Autorką projektu jest Róża Thun.

Rezolucja wzywa także krajowe federacje sportowe do przeciwdziałania "pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii na stadionach i w kulturze sportowej poprzez systematyczne potępianie i karanie osób promujących takie postawy". Według rezolucji, kraje UE powinny również stworzyć "programy wyjścia", by pomóc ludziom, którzy chcą zaprzestać działalności w stosujących przemoc ugrupowaniach neofaszystowskich i neonazistowskich. Posłowie podkreślają znaczenie edukacji i podnoszenia świadomości historycznej wśród młodzieży. Jest to niezbędne, ich zdaniem, by prawda o Holokauście nie mogła być trywializowana i by faszystowskie zbrodnie z przeszłości zostały raz na zawsze potępione.