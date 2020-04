PE będzie rozmawiać o Polsce. Zbigniew Ziobro zareagował

- Zamiast zajmować się wspieraniem polskiego rządu w działaniach ograniczających pandemię, Unia chce zajmować się ściganiem rzekomych braków praworządności w Polsce - podkreślił Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej. W ten sposób odniósł się do zaplanowanej na czwartek debaty komisji PE ds. wolności obywatelskich .

Mówił o tym, że UE zamiast walczyć z pandemią i wpierać polski rząd zajmuje się "tematami wymyślonymi i niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością i realnymi problemami". - Ściganie rzekomych braków praworządności w Polsce to jest kolejny dowód kompromitacji i braku wyczucia czasu i miejsca - zaznaczył Ziobro.

Debata w PE. O czym?

Jak podaje RMF FM, "komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders będzie mógł się odnieść do decyzji polskich władz o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego pytania w sprawie ostatniego orzeczenia TSUE o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej". Co więcej, jak czytamy, komisarz "poinformuje również o zamiarach KE w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów".