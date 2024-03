Pchnęła znajomego nożem. 36-latka w areszcie

Między nią a mężczyzną miało dojść do sprzeczki i wówczas 36-latka chwyciła za nóż i zaatakowała go. Pokrzywdzony z raną kłutą w piersi został przewieziony do szpitala. Sochaczewianka natomiast trafiła do policyjnego aresztu. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało, że miała promil alkoholu w organizmie.