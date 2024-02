Pawłowska wypunktowana za skasowane wpisy. "Nie widzę hipokryzji"

W programie "Tłit" pytano Monikę Pawłowską o jej polityczną woltę w marcu 2021 r., gdy przeszła z KP Lewicy do Porozumienia, dołączając do Zjednoczonej Prawicy. Przed tym ruchem opublikowała wiele wpisów na platformie X ostro potępiających posunięcia PiS w sprawie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego - atakowała zarówno PiS, jak i Kościół. Prawicę nazywała natomiast "nierobami". Jednak zaraz po przejściu do obozu Jarosława Kaczyńskiego, wszystkie je usunęła. Pawłowska tłumaczy dziś, że w swoim postępowaniu "w żadnym wypadku nie widzi hipokryzji". Zastrzega, że w sprawach światopoglądowych mogła zawsze głosować w klubie PiS tak jak chciała. - Mam prawo usuwać swoje wpisy albo je emanować. To jest moja prywatna rzecz - dodała przyszła posłanka.

