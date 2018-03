Pawłowicz w natarciu. Ojcu premiera się oberwało

Kornel Morawiecki ocenił, że premier powinien przeprosić za słowa o "żydowskich sprawcach" Holokaustu. Wypowiedź marszałka seniora spotkała się ze zdecydowaną reakcją Krystyny Pawłowicz. "Popieramy oceny premiera, a nie pana lęki" - oznajmiła posłanka.

Do sprawy odniósł się w środę Kornel Morawiecki. - Powiedziałem synowi, że powinien przeprosić za te słowa. On nawet teraz może to powiedzieć. Nie chodzi o to, że jest dumny, ale boi się, że jego gest będzie odebrany jako ustępstwo Polski - mówił na antenie Radia Zet.