Wpadka Mateusza Morawieckiego w Monachium. Ojciec premiera ujawnia kulisy ich rozmowy

Kornel Morawiecki przyznał, że powiedział synowi, że zaliczył wpadkę w Monachium, mówiąc o "żydowskich sprawach". Premier mu odpowiedział. Narzekał.

- Ojciec, ale tam nawet tłumacza nie było. Być może premier powinien jeździć z tłumaczem - tak premier Mateusz Morawiecki ocenił w rozmowie ze swoim ojcem wizytę z Monachium . Kornel Morawiecki przyznał w Radiu Zet, że ma pretensje do syna, że nie mówił wtedy po polski. Jego zdaniem wtedy by się nie przejęzyczył.

- Za dobrze umie angielski. Gdyby mniej umiał, to byłoby lepiej dla Polski - stwierdził. Jak dodał, powiedział synowi, że powinien przeprosić za słowa, które padły w Monachium.

- On nawet teraz może to powiedzieć. Nie to, że jest dumny, ale boi się, że jego gest będzie odebrany jako ustępstwo Polski - zaznaczył Kornel Morawiecki.