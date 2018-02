Giertych zdumiony słowami Morawieckiego. Pokusił się o krótką "recenzję"

Słowa Mateusza Morawieckiego o "żydowskich sprawcach" wywołały na świecie falę komentarzy. Ale nie przeszła ona bez echa również w Polsce. Głos w sprawie zabrał m.in. były wicepremier Roman Giertych. Wnioski nie są optymistyczne.

Słowa Morawieckiego padły na sobotniej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Izraelski dziennikarz "New York Times'a" Ronen Bergman opowiedział premierowi historię swoich przodków, których wydali Gestapo ich polscy rodacy. - Czy jeśli opowiem tę historię w Polsce, będę traktowany jako kryminalista? - zapytał, nawiązując do nowelizacji ustawy o IPN.

- Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy. Nie tylko niemieccy - odpowiedział Morawiecki. Słowa te odbiły się szerokim echem.