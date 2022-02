Pawłowicz przerażona wizją wojny? Zaczęła się modlić

Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych udostępniła fragment modlitwy do archanioła Michała. Przypomnijmy, że jest on patronem m.in. żołnierzy. Uznawany za ognistego wojownika, który walczy w imię sprawiedliwości. Wpis sędzi Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej nawiązuje do napiętej sytuacji na linii Rosja-Ukraina.