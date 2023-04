Pawłowicz pokazuje nowy list. Odpowiada "buntownikom" z TK

Na uwagę zwraca też inny fragment - także z początku listu. Autorzy deklarują, że wyrażają "gotowość do niezwłocznego podjęcia prac nad sprawą o sygn. Kp 1/23". Wymienienie tej sygnatury również nie jest przypadkowe. Kryje się pod nią ustawa dotycząca Sądu Najwyższego, która miała otwierać drogę do uzyskania przez Polskę środków z KPO. Do TK skierował ją prezydent. Aby wydać w jej sprawie wyrok, Trybunał musi się zebrać w pełnym składzie, czyli przy obecności 11 sędziów, co przy "buncie" jest wykluczone.