Pawło Klimkin: "Polscy politycy mówią o Ukraińcach jako uchodźcach. To kompletna bzdura"

W grudniu premier Morawiecki powiedział, że w Polsce żyje około pół miliona Ukraińców, a co najmniej kilkadziesiąt tysięcy uciekło ze wschodu kraju.

Stwierdził, że w ten sposób Polska "pomaga rozładować napięcie na wschodniej flance Unii Europejskiej". Te słowa ostro skrytykowano na Ukrainie.



Szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin uważa, że wypowiedzi polskich polityków o masowym napływie uchodźców z Ukrainy do Polski to "kompletna bzdura". - Czasami polscy politycy mówią o Ukraińcach jako uchodźcach. - podkreślił - To oczywiście kompletna bzdura i dla wszystkich jest to jasne - powiedział podczas wizyty w Czerniowcach.