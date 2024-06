Pawlak został sędzią. "Nie mam słów. Jestem zniesmaczony"

Dariusz Joński i Michał Szczerba złożyli wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zbadania kwestii wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej polityków Suwerennej Polski. W programie "Tłit" WP poseł Polski 2050 Paweł Śliz stwierdził, że dobrze byłoby się temu przyjrzeć, jednak również podziela zdanie byłego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego, że to nie będzie łatwe. W programie rozmawiano również o powołaniu na sędziego byłego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka, który również jest zamieszany w sprawę Funduszu Sprawiedliwości. - Nie mam słów, jestem przerażony tym, jestem oburzony, zniesmaczony - ocenił gość programu. Prowadzący Patryk Michalski zapytał, co poseł Polski 2050 powiedziałby prezydentowi w związku z tą nominacją. - Zauważył u pana Pawlaka trzy cechy - mierny, bierny, ale wierny - skomentował Śliz. Według posła decyzja byłego RPD o zostaniu sędzią jest krokiem w stronę "ucieczki za immunitet".