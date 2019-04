Paweł Wojtunik komentuje "wojnę" z szefem CBA. "Zleca się działania niskie, obrzydliwe i niegodne"

- Nie idę z nikim na wojnę. Wydaje mi się, że obecne kierownictwo służb specjalnych i koordynatorzy próbują iść na wojnę ze mną - powiedział były szef CBA Paweł Wojtunik. Twierdzi, że najprawdopodobniej jest pod obserwacją. Mówi o zemście i nękaniu.

Wszystko zaczęło się od informacji byłego agenta CBA Wojciecha J. Oskarża swoich byłych przełożonych, że został zwolniony po tym, jak trafił na nagranie ważnego polityka PiS w niedwuznacznej sytuacji z nieletnią prostytutką. Co więcej, twierdzi, że jego były szef - Ernest Bejda - zlecił mu "szukanie haków" na Pawła Wojtunika, wcześniejszego szefa Biura. Teraz ten złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie .

Zrobił to "w imię zasad". - Z publikacji "Czarno na białym" i Radia Zet wynika podejrzenie popełnienia przestępstwa kierowania przez szefa CBA poleceń do funkcjonariuszy, aby objąć mnie bezpodstawnymi działaniami - tłumaczył na antenie Radia Zet.

Jak zapewnił, on nie prowadzi z nikim wojny, ale wydaje mu się, że obecne kierownictwo służb specjalnych i koordynatorzy próbują iść na wojnę z nim. Jednocześnie przyznał, że jego zawiadomienie "może być pismem wysłanym donikąd, na Berdyczów". A to dlatego, że jego zdaniem, "prokuratura jest dziś totalnie upolityczniona i prawdopodobnie nie podejmie w tej sprawie żadnej decyzji merytorycznej".

"Zemsta i nękanie"

Jednocześnie ocenił, że "to, co dzieje się wokół jego osoby po odejściu z CBA, potwierdza tylko to, o czym zeznał agent". Powiedział, że najprawdopodbniej jest pod obserwacją. - Mam dosyć informacji kolegów o tym, że znowu stoją samochody obserwacji, tak zwane RPZ. (...) Mam informację, że przeglądano i zapytywano wszystkie instytucje bankowe nt. moich rachunków finansowych. Informuję, że mam konto w mBanku. Nie trzeba pytać wszystkich instytucji finansowych - powiedział w Radiu Zet.