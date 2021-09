Paweł Szrot: prezydent zawetuje "lex TVN", ale jest otwarty na dialog

Szef Gabinetu Prezydenta RP powiedział w programie "Newsroom WP", że "jako Kancelaria Prezydenta jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty". - Losy tej ustawy są ciekawe, bo wykazały podziały wewnątrz samego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest przesądzone, czy ustawa trafi na biurko prezydenta - tłumaczył. Paweł Szrot podkreślił, że jeżeli ustawa trafi do prezydenta, to ten ją zawetuje. - Prezydent jest suwerenny wobec swojej decyzji. Ale ocena prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest cenna, zawsze warto rozmawiać - powiedział, odnosząc się do wywiadu prezesa PiS, który powiedział, że "z prezydentem trzeba oczywiście rozmawiać, przecież to nie jest osoba, której nie można przekonać". - Prezydent przedstawił już szereg argumentów przeciw tej ustawie. Ale jest on człowiekiem dialogu i jest otwarty na rozmowy - mówił. Paweł Szrot zwracał uwagę na to, że to nie pierwszy, ani ostatni przypadek, gdy zdanie prezydenta różni się od stanowiska rządu. - Wynikiem takich sprzeczności zawsze był dialog, czasem weto. Nie mówiłbym jednak o jakimś sporze czy konflikcie, to element normalnego politycznego dialogu. Prezydent jest wytrawnym doświadczonym politykiem i kieruje się interesem państwa oraz jego obywateli - dodał.