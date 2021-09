Paweł Szrot: prezydent jest zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej

Szef Gabinetu Prezydent RP podkreślał w programie "Newsroom WP", że prezydent Andrzej Duda krytycznie ocenia szereg działań ze strony unijnych instytucji, ale jest zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej. Paweł Szrot odniósł się również do wypowiedzi polityków PiS, którzy w mocnych słowach wypowiadali się w ostatnim czasie na temat UE. - Szanuję ich, mamy cały czas kontakt, ale sam nie posunąłbym się do tak radykalnych wypowiedzi. Podzielam stanowisko prezydenta. Polska nie dąży do wystąpienia z Unii Europejskiej, a Unia nie dąży do wypchnięcia z niej Polski - powiedział. Paweł Szrot przypomniał, że gdy zabiegaliśmy o wejście do Unii Europejskiej, współprowadził jedną z kampanii referendalnych PiS. - Prawo i Sprawiedliwość nadal popiera nasze członkostwo w UE, prezydent również. Wykonywanie wyroków to kwestia rządu, prezydent to obserwuje. Mamy deklarację ze strony rządów, że krok naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej zostanie wykonany. Rozpoczęliśmy konsultacje z rządem i czekam na ich efekty - dodał.