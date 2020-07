Paweł Szefernaker gościem programu "Tłit"

Powyborcze rozliczenia po drugiej turze wyborów prezydenckich trwają w najlepsze. W czwartek upłynął czas na składanie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Z takiej okazji skorzystał m.in. sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, który do swojego protestu dołączył ponad 2000 wniosków od osób prywatnych. W znacznej części dotyczą one wyborców, którzy swojego głosu nie mogli oddać poza granicami Polski.