Paweł S. doprowadzony do prokuratury

Tuż przed 10 do gmachu prokuratury weszli obrońcy S. Jeden z nich mec. Jacek Dubois zaznaczył, że będzie to jego pierwsze od miesięcy spotkanie z klientem. Dlatego na razie nie wiadomo, czy podejrzany będzie składał wyjaśnienia. Adwokat nie chciał też odnosić się do okoliczności zatrzymania – jak powiedział, zna je jedynie z doniesień medialnych.

- Dzisiaj, zgodnie z procedurą po zatrzymaniu, zostaną one przedstawione w sposób oficjalny podejrzanemu, no i zgodnie z procedurą będzie się on do nich ustosunkowywał - dodał adwokat.