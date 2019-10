Paweł Rabiej o ustawie anty-LGBT. Obwinia Jarosława Kaczyńskiego

- To Kaczyński otworzył tę puszkę z Pandorą, którą teraz Korwin-Mikke podbija - tak o ustawie anty-LGBT mówi wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Na razie to tylko propozycja zmiany prawa, ale polityk doszukuje się w tym winy prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa anty-LGBT ma być pierwszą z ustaw, które zgłosi Konfederacja w nowej kadencji Sejmu. Janusz Korwin-Mikke powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że PiS może wprowadzić "zakaz LGBT", bo "nacisk ich wyborców będzie duży i oczywisty". - Będziemy ich bezlitośnie przypierać do muru - dodał polityk.

O te słowa był pytany wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. - Widziałem co się działo w Białymstoku, widziałem kamienie lecące w stronę gejów i lesbijek. Widziałem okrzyki, żeby ich zabić, żeby nas zabić - powiedział polityk na antenie Polsat News.

Rabiej zaznaczył, że nie widział potępienia ze strony PiS. - Przeciwnie, to Jarosław Kaczyński otworzył tę puszkę z Pandorą i wypuścił ją, którą teraz Janusz Korwin-Mikke podbija. Tak wygląda sytuacja. Albo to szaleństwo zostanie zatrzymane i rzeczywiście zaczniemy wracać do języka szacunku wzajemnego i godności wszystkich ludzi, albo po prostu będziemy się tak nakręcali jeszcze długo - tłumaczył wiceprezydent Warszawy.