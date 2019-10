Patryk Jaki odpowiada na krytykę Pawła Rabieja. "Jak był w komisji i pobierał pensję, to chwalił"

"Okazała się polityczną, administracyjną i prawną amatorszczyzną. Poza wylansowaniem się dwóch polityków PiS nie przyniosła miastu ani lokatorom żadnych wymiernych efektów" - tak Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy podsumował prace Komisji Weryfikacyjnej, która wyjaśniała kulisy afer dzikiej reprywatyzacji.

Patryk Jaki odpowiada na krytykę wiceprezydenta Pawła Rabieja. (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)

Paweł Rabiej podkreślił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił już 17 z 21 decyzji zwrotowych, jakie wydała komisja. Sąd uchylił również decyzję w najgłośniejszej sprawie, czyli nieruchomości ul. Nabielaka 9. Mieszkała tam działaczka lokatorska Jolanta Brzeska, za jej śmiercią najprawdopodobniej stoją czyściciele kamienic.

- "Bezprawnych działań przestępców nie da się naprawić bezprawnymi działaniami Komisji Weryfikacyjnej. Problemów Warszawy nie rozwiąże puste krzykactwo i naprawianie bezprawia bezprawiem. A polskiemu sądownictwu w niczym nie pomogą kolejne ataki na sędziów – tym razem administracyjnych i brednie o sądokracji - podkreślił wiceprezydent Paweł Rabiej we wpisie, opublikowanym na Facebooku.

Paweł Rabiej doznał olśnienia? Kiedyś zarobił w komisji 98 tys.

Przypomnijmy, że i on zasiadał w komisji, a nawet głosował "za" zwrotem miastu zreprywatyzowanej kamienicy. Teraz będąc już wiceprezydentem, krytykuje ustalenia komisji. Paradoksalnie z korzystnymi dla stolicy decyzjami (nieruchomości wracają do miasta) nie chcą się zgodzić sami urzędnicy. Dla nich akceptacja decyzji komisji oznaczałaby przyznanie się do nadużyć popełnionych za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W rozmowie z WP sprawę skomentował europoseł Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości inicjator i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. - Zarzuty Pawła Rabieja to bezczelność. Sam głosował za tym decyzjami. Jak był w komisji i pobierał pensje, to chwalił jej prace, co łatwo można odszukać. Jeżeli krytykuje, to sam siebie - ripostuje Patryk Jaki.

Przypomnijmy, że Paweł Rabiej zasiadał w komisji od stycznia do listopada 2018 roku. Uczestnicząc w posiedzeniach, zarobił 98 tys. zł netto (dane z jego oświadczenia majątkowego). Mało tego, jako wspólny kandydat Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej na wiceprezydenta Warszawy wręcz łasił się do środowisk organizacji lokatorów.

W grudniu 2017 roku po wyroku w sprawie kamienicy Jolanty Brzeskiej mówił tak: - Ten proceder pseudobiznesowy, który Marek M. i inne osoby były w stanie sobie stworzyć, jest sprzeczny z interesem społecznym - komentował. Cieszył się, że decyzję komisja podjęła jednogłośnie. Wspomniał o prawach lokatorów i o roszczeniach skupowanych za grosze.

Rabiej tłumaczy dziś, że dopiero z upływem czasu zdał sobie sprawę z popełnionych przez komisję błędów. Kiedy powstawała, uznawał ją za potrzebną.

Patryk Jaki komentuje: "Farsa i kabaret"

Komentując sprawę europoseł Patryk Jaki podkreśla, że wyniki śledczej pracy komisji są niepodważalne. - Nikt już nie mówi, że nie było afery reprywatyzacyjnej. Dzięki pracy komisji i zebranym przez nią dowodom wiele osób usłyszało zarzuty i trafiło do aresztów. Marek M. został już prawomocnie skazany - punktuje europoseł.

Komisja weryfikacyjna zarobiła to, co mogła. Nie ma wpływu na haniebne decyzje sądów, gdzie tak jak ostatnio, sędzia śmiał się z córki świętej pamięci Jolanty Brzeskiej i zwrócił kamienice aferzyście - oburza się polityk. - Praca wykonawcza (przyp. red - czyli zwrot nieruchomości) byłaby lepsza, gdyby nie to że ratusz skarży korzystne dla warszawy decyzje, a sądy stają po stronie mafii. Nie da się tego spotkać nigdzie na świecie. Farsa i kabaret - podsumowuje Patryk Jaki.