Paweł Kukiz podzielił się radosną nowiną. Polityk zamieścił wpis

- Proszę wierzyć, że trudno to uczucie określić słowami. (…) Z pewną pokorą przyznaję, że mężczyźni chyba później dojrzewają do tego, by czuć tak głębokie szczęście z nowego życia, pojawienia się na świecie owego człowieczka - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.