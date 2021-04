Kolejne spotkanie Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim? Radosław Fogiel: niewykluczone

- Cieszę się, że Paweł Kukiz ma dobrą opinię o Jarosławie Kaczyńskim. Myślę, że to jest opinia zgodna z prawdą, wbrew wielu kłamliwym, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Kilkukrotnie widziałem obu panów razem. Paweł Kukiz jest niewątpliwie ciekawym rozmówcą. Jeśli uda się doprowadzić do jakiegoś porozumienia, do tego, że pewne punkty programowe uznamy za zbieżne, tym lepiej. Rozmowy cały czas trwają - mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit". - My nie rozmawiamy o jakimś konkretnym terminie, czy o konkretnym efekcie. Rozmawiamy o tym, co możemy razem zrobić - podkreślił. Pytany, czy w tym tygodniu będzie kolejne spotkanie Kukiza z Kaczyńskim, odparł: "Niewykluczone, że do takiego spotkania rzeczywiście dojdzie".

Rozwiń