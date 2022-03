Paweł Kukiz: "zielony ład to lewackie, idiotyczne pomysły, które zbudowały Putina"

Lider Kukiz’15 przyznał, że uważa, że Rosjanie będą się przesuwać w stronę polskiej granicy. - Wszystkie zdarzenia to zmiana geopolityki. Rosja dąży do odzyskania imperialnej pozycji - wyjaśniał. Jego zdaniem tłumy kobiet i dzieci, przekraczające w nocy granicę to przytłaczający widok. - Najbardziej cierpią kobiety, jak zawsze, są malutkie dzieci. To są widoki nie do opisania. Jak się jest na miejscu to zupełnie co innego. To rzeczy porażające - dodawał Kukiz.