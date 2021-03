Paweł Kukiz zaatakowany. Pod adresem posła popłynęły mocne określenia

- Paweł Kukiz jest bardzo niechlubnym przykładem człowieka, który obiecywał w polityce wprowadzić nowe wartości, nowe ideały, a tymczasem widzimy, ze tak naprawdę zaczyna się dogadywać z partią władzy - stwierdził w programie "Newsroom" w WP polityk Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. W ten sposób odniósł się do słów Pawła Kukiza, które padły w tym programie w piątek. - Na dzisiaj jestem przekonany, że mniejszym złem jest dobrnięcie do końca tej kadencji. Oddanie władzy tej drugiej stronie, byłoby dla Polski niebezpieczne - stwierdził wówczas lider Kukiz '15, odnosząc się do sytuacji w obozie Zjednoczonej Prawicy. - Niewiele zostało z tego antysystemowca - ocenił poseł Szczerba. - Jego główną aktywnością było wprowadzenie posłów, których później przejmował PiS. Dzisiaj jest na całkowitym marginesie, jeśli chodzi o politykę w parlamencie. To jest też taki przykład dla wyborców, jak można być oszukanym przez osobę, która przyszła do polityki, a później z deklarowanych wartości całkowicie się wycofała - dodał polityk Platformy Obywatelskiej.

Rozwiń