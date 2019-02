Paweł Kukiz w Rzymie. Ma potężnego sojusznika

Paweł Kukiz i Stanisław Tyszka w piątek byli w stolicy Włoch, gdzie wzięli udział w inauguracji nowego politycznego sojuszu. Razem z antysystemowcami z Włoch, Grecji, Chorwacji i Finlandii Kukiz'15 będzie walczyć o miejsca w parlamencie europejskim.

Lider trzeciej siły w polskim Sejmie od wielu tygodni toczy rozmowy z Di Maio. Polityk wybiera się zresztą do Polski, by udzielić Kukizowi wsparcia na planowanej konwencji przed wyborami do Europarlamentu. Ostatnio spotkali się w Brukseli, gdy w Polsce przebywał drugi z włoskich wicepremierów - Matteo Salvini. Ten liczy z kolei na sojusz z PiS-em.