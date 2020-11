Paweł Kukiz "ucina spekulacje" polityczne

- Ja mam swoich ludzi, ja mam swoich posłów, ja mam swoje idee - zapewnił Paweł Kukiz. Polityk skomentował pogłoski związane z jego ewentualnym przejściem do PiS-u.

- Nie zamierzam się zapisywać do żadnej innej partii. I tutaj też chciałbym uciąć spekulacje, że Kukiz przechodzi do PiS-u, czy zapisuje się do PiS-u, czy wchodzi do Zjednoczonej Prawicy, nie - podkreślił w rozmowie z PR24 Paweł Kukiz.

W czwartek PSL poinformował, że zakończył współpracę z politykami Kukiz'15 w ramach Koalicji Polskiej. - Ja mam swoich ludzi, jak mam swoich posłów, ja mam swoje idee - powiedział Kukiz.

I dodał, że on "do żadnego PSL-u się nie zapisywał i nie zamierza zapisać". - Nie zamierzam się zapisywać do żadnej innej partii - powiedział polityk.

Jak zaznaczył, obecnie jest na etapie "prowadzenia rozmów". - Rozmawiam z prezesem Kaczyńskim, jeśli pan Borys Budka wyrazi taką wolę, to z nim również zechcę się spotkać. Jeśli trzeba będzie, to również z panami Czarzastym, Zandbergiem czy Biedroniem. Na dziś największe moce sprawcze ma PiS, bo jest partią władzy. Gdyby otworzyło się na postulaty proobywatelskie, na dzień referendalny czy sędziów pokoju, to byłaby rewelacja - uznał Kukiz.

Polityk zaznaczył, że kontaktował się również z Szymonem Hołownią, ale spotkał się "prawie że z jakąś agresją".

Źródło: PR24