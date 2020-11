Rozłam między PSL i Kukiz'15. Ryszard Terlecki mówi o "gotowości do współpracy"

- Myśmy dotąd z nimi rozmawiali na różne tematy i oni jakoś uprzedzali, że taka sytuacja może nastąpić, nie ma jednak na razie rozstrzygnięć, co dalej. Myślę, że przede wszystkim oni muszą to rozstrzygnąć, co będą teraz robić - stwierdził w rozmowie z PAP Ryszard Terlecki.