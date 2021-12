Paweł Kukiz stawia ostateczny warunek PiS ws. Łukasza Mejzy

- Czy i pod jakimi warunkami będzie pan wspierał większość parlamentarną PiS w 2022 r.? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski lider KUkiz'15 Paweł Kukiz. - Podstawowym warunkiem jest to, że w nowym roku, na pierwszym posiedzeniu, pana Łukasza Mejzy nie będzie już w rządzie. To zasadniczy, podstawowy warunek - oznajmił. - Jeżeli na pierwszym posiedzeniu w nowym roku pan Mejza będzie zasiadał w rządzie, to nie będę głosował wspólnie z PiS - podkreślił. Kukiz odniósł się do słów szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który stwierdził, że Łukasza Mejzy "z pewnością nie będzie już w rządzie". - Wypowiedzi marszałka Terleckiego mogą świadczyć o tym, że moje deklaracje zostały przyjęte poważnie przez PiS - ocenił lider Kukiz'15. Pytany, czy to on wpłynął na decyzję o odwołaniu wiceministra sportu, stwierdził: "To bardzo prosty rachunek. Czy 3 jest większe od 1, czy 1 jest większe od 3?".