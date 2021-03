Paweł Kukiz rozmawia z Kaczyńskim i Gowinem. Włodzimierz Czarzasty komentuje

- Znam Pawła. Paweł jest bardzo samodzielny, podejmuje samodzielne decyzje. Żadne rozmowy na niego nie wpłyną. Jak zdecyduje się na współpracę z panem Gowinem lub z panem Kaczyńskim, to tak będzie - mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) w programie "Tłit". - Ortodoksyjna, mocna prawica to nie jest moje hobby. Niech z nim rozmawiają partie prawicowe, niech z nim rozmawia pan Budka albo pan Kosiniak-Kamysz. Mnie jest programowo bardzo do Kukiza daleko. To nie jest mój polityczny brat - dodał.

