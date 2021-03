Paweł Kukiz postawił na swoim. Andrzej Duda podjął obiecaną decyzję

- Przed chwilą, z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy został powołany zespól ds. przygotowania regulacji zmierzającej do wprowadzenia do polskiego systemu sprawiedliwości instytucji sędziów pokoju - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Inicjatywa ta - jak dodała - wynika z tego, że wpływały do prezydenta "liczne postulaty osób, które wnioskowały o tego typu rozwiązania".

- Prezydent podziela zdanie i te opinie, które mówią, że reforma polskiego systemu sprawiedliwości powinna być kontynuowana i powołanie tego zespołu postrzega jako kolejny krok zmierzający do osiągnięcia tego celu - powiedziała szefowa prezydenckiej kancelarii. Podkreśliła, że przed zespołem stoi "bardzo trudne, ambitne, ale ciekawe zadanie".

Sądy będą działać szybciej?

Burza po słowach Ziobry. Robert Biedroń: w procesie adopcyjnym nie ma wykluczenia osób LGBT

"Sędzia pokoju jest rozwiązaniem, które pozwoli na to, aby postępowania o drobne przestępstwa były ropatrywane przez czynnik sądowy, ale niekoniecznie przez sędziego, który musiał przejść aplikację, zdać egzamin sędziowski" - powiedział profesor.

Paweł Kukiz dopiął swego

Propozycja wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju to jeden z kluczowych postulatów Pawła Kukiza i jego ugrupowania. W lutym prezydent Duda spotkał się z Kukizem, by rozmawiać na ten temat.