Paweł Kukiz ostro potraktowany. Krzysztof Skiba nie znalazł taryfy ulgowej

Z Sejmu docierają do mediów informacje, że Paweł Kukiz prowadzi intensywne rozmowy nad ewentualną współpracą z Prawem i Sprawiedliwością. O ocenę politycznych poczynań dawnego lidera zespołu Piersi poprosiliśmy muzyka Krzysztofa Skibę. - Niestety to bardzo smutny przypadek, bo Paweł to człowiek, który wzbudził wiele nadziei no i roztrwonił to zaufanie - powiedział artysta w programie WP "Newsroom". Skiba zauważył również, że ugrupowanie Kukiza bardzo często wspierało w głosowaniach obóz Zjednoczonej Prawicy. - Dla wielu to jest szokujące, ale popatrzmy, jakie były głosowania klubu Kukiz'15 w poprzedniej kadencji. To ugrupowanie przyczyniło się do demontażu Trybunału Konstytucyjnego i częściowo również demokracji i państwa - podkreślił Krzysztof Skiba. W jego ocenie postawa Pawła Kukiza jest smutna, ale nie jest szokująca.

Rozwiń