Paweł Kukiz odmawia komentarza ws. Pięty. I zapewnia, że drzwi do jego partii są dla polityka zamknięte

- Nie będę w to ingerował - stwierdził Paweł Kukiz, odnosząc się do romansu posła Stanisława Pięty. Lider Kukiz'15 powiedział, że ma jednak pewną wątpliwość dotyczącą tej sprawy. I zapewnił, że nadal chce zmienić system.

- Czuję się nieszczęśliwy w czasach rządów partiokracji - stwierdził w TVN24 Paweł Kukiz . I dodał, że "przez 4 lata od wyborów nie mamy żadnych instrumentów kontroli władzy" - To nie jest system demokratyczny - ocenił.

Polityk podkreślił, że protest osób niepełnosprawnych rozpoczął się za czasów rządów PO. - Po co jest potrzebne stanowisko wicepremiera ds. społecznych, skoro przez 40 dni nie odwiedziła protestujących - skrytykował Beatę Szydło. - Nie będę w to ingerował - odmówił komentarza do sprawy romansu posła Stanisława Pięty.