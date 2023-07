Paweł Kukiz o wyborach. "Bez PiS-u nie wystartuję wcale"

- Dopóki nie będę miał tego na piśmie, do tego momentu nie mogę powiedzieć, że będę wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą startował w wyborach do Sejmu. Nie dopuszczam takiej sytuacji, ale gdyby hipotetycznie zdarzyła się taka sytuacja, że prezes Kaczyński się rozmyśli, no to wtedy albo w ogóle nie wystartuję w wyborach, albo wystartuję do Senatu. Ale nic nie wskazuje na to, by takie porozumienie nie zostało podpisane - powiedział Kukiz.