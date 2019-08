Paweł Kukiz o karierze politycznej. "Finansowo lepiej wyszedłbym na muzyce"

Lider ruchu Kukiz'15 podkreśla, że działalność polityczną prowadzi nie dla pieniędzy, ale by zmienić regulacje w polskim prawie. Paweł Kukiz zapewnia, że wyborczy sojusz z PSL ma umożliwić realizację jego postulatów.

- PSL przyjął wszystkie nasze postulaty. Jak ktoś twierdzi, że PSL nie zamierza ich realizować, to są tylko domniemania. Mam podpis prezesa Kosiniaka-Kamysza, to nie jest umowa ustna, tylko pisemna. To nie było dogadanie się gdzieś w kuluarach, tylko oficjalnie pokazywałem ten dokument przed kamerami - powiedział Kukiz w rozmowie z wPolityce.pl. Dodał, że postulaty, o które zabiegał (m.in. wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i obligatoryjnych dla władzy referendów), zostały wpisane do programu PSL.